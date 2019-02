Kelly Sildaru loobus täiskasvanute MMil Big Airi hüpetest

«Põhjus on täpselt sama, mis kaks aastat tagasi Norras – lihtsalt ei ole hoogu. Kelly tuleb siia ehitatud tornist mööda väga kõrge mäe pealt ja ei hüppa välja. See osa on liiga lauge ehitatud. Juba väga lihtsate hüpetega on Kellyl keeruline, aga raskete hüpetega oleks seda tõukejõudu veelgi vähem. Ilm on ilus ja tuult pole, aga mis teha,» selgitas Kelly treenerist isa Tõnis Sildaru Postimehele.