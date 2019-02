Janek Õiglane: ma polegi kunagi nii kümnevõistlust teinud

Õiglase sõnul on ta võib-olla pidanud just mentaalselt tagasi hoidma. «Iga ala vahel on vaja mudida seda valukohta laiali, et ta ei kisuks spasmi. Teadsin, et pean võimalikult ökonoomselt võistlema ning kindla peale tegema. Ma polegi kunagi nii kümnevõistlust teinud - nüüd pean mõtlema, mida teha, kuidas teha ja millal on õige aeg end kokku võtta. Puhas taktika!»