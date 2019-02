Rammo parandas Miami MK-etapil positsiooni

29-aastasel Rammol, kes purjetab kuldgrupis, on tänaseks peetud 9 sõitu. Kaheksandas ja üheksandas sõidus tennis Rammo vastavalt 33. ja 14. koha. Kokkuvõttes on ta eilsega võrreldes oma tulemust parandanud ühe koha võrra, paiknedes 30. kohal.

Martin Aruja näitas eilses esimeses sõidus taas head vormi ning lõpetas selle 13. kohal. Kahe järgmise peetud sõidu tulemused olid vastavalt 47. ja 33. koht. Kokkuvõttes on Aruja üheksa peetud sõidu tulemusena neljanda päeva lõpuks 92. kohal.

Teisest võistluspäevast juhtpositsiooni haaranud norralane Hermann Tomasgaard on endiselt esikohal, uusmeremaalane Sam Meech on jätkuvalt teine ning kolmandale kohale on tõusnud austraallane Tom Burton.