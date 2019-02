Solskjær: Molde ei taha mind tagasi

Solskjær on 2015. aastast ametlikult Norra kõrgliigaklubi Molde juhendaja, kuid Manchester United palkas norralase pärast Jose Mourinho vallandamist peatreeneri kohusetäitjaks. Seega juhendab Solskjær Manchester Unitedit laenulepingu alusel. Tema saldo Inglismaal on kaheksa võitu ja üks viik.

«Saa üle ja naudi – ja palun ära tule tagasi!» ütles Molde jalgpalliklubi omanik Solskjærile, kui norralane talle helistas ja ütles, et Manchester Unitedi juhendamine on tema eluunistus. «Manchester Unitedi ja Molde omanikud soovisid mulle head, sest nad teavad, et see on midagi, millest olen unistanud. Kui lähen Moldesse tagasi, siis annan endast parima,» lisas Solskjær Inglismaa ajakirjanikele.