Fotod ja video: must kass jooksis Inglismaal jalgpallimängu ajal väljakul ringi

Evertoni fännid kasutavad musta kassi osavalt ära, et oma lemmikklubi, mis asub praegu Inglismaa kõrgliigas 33 punktiga üheksandal kohal, üle nalja teha. «Terav liikumine. Kastist kasti samuti. Vastased lihtsalt seisavad,» kirjutas üks fänn sotsiaalmeedias. «Kiirus, liikumine – see on kõik, mida on Everton soovinud,» lisas teine.