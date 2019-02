Messi sai enne El Clasicot vigastada

Barcelona jäi kodus Valencia vastu 0:2 kaotusseisu, kuid just Messi väravad olid need, mis katalaanidele viigipunkti päästsid. Messi sai kirja maksimaalsed mänguminutid, kuid teisel poolajal vajas viiekordne maailma parim jalgpallur tohterdamist.

«Messil on väike probleem. Ma ei oska täpselt öelda, millega tegu, sest mul puudub informatsioon. Me ootame, mida ütleb meditsiiniline personal. Kui ta on heas vormis, siis ta mängib kolmapäeval. Leo ei küsinud mängu ajal vahetust,» rääkis Barcelona peatreener Ernesto Valverde mängujärgsel pressikonverentsil kohalikele ajakirjanikele.