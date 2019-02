EM-pileti teeninud Õiglane: see teivashüpe ajab mind marru!

«Oi, teivashüpe... See ajab isegi natuke marru! Nii ei saa! Nõnda võib vabalt tulla ka null - pärast nutan patja ja ongi korras. Alguses ei leidnud ka 4.99 peal hüpet üles, seal oli ka omajagu õnne. 5.19 teisel katsel sain aru, mida tegema pean. Tulemus on ju super!» jätkas Õiglane. «Minu mentaliteet sellel viimasel katsel väga isegi ei muutunud, aga paar halli karvi oli noorel poisil küll juures,» naeris ta. «Nautisin kogu võistlust.»

Kokku püstitas Õiglane viis isiklikku rekordit - lisaks tõkkejooksule 60 meetri jooksus (7,07), kaugushüppes (7.34), kuulitõukes (15.16) ja tõkkejooksus (8,13). «Kõige rohkem olen rahul isegi sprindiga, just seetõttu, et ma polnud väga kindel, kas suudan täielikult joosta ja panna. Tegin üllatavalt hea jooksu,» iseloomustas mitmevõistleja.

Minu jaoks oli see situatsioon tõesti uudne, sest ma polnud esiteks lausterve ega ka enesekindel. Teadsin, et pean alati saama esimesel katsel tulemuse kirja. Mõnes mõttes oli see isegi hea, uutlaadi kogemus. Nüüd on tulevikuks põhi all ja tunne olemas, kuidas käituda.»