Erakordse saavutusega hakkama saanud Must tõusis Eesti läbi aegade parimaks sulgpalluriks

Must ei andnud noorematele konkurentidele armu ka seekord ja võitis kõik kohtumised kahes geimis. Finaal 18-aastase Karl Kerti vastu lõppes seisuga 21:6, 21:6. Must oli oma erakordse saavutuse üle õnnelik: «Võitsin täna küll kindlalt, aga Karl ei näidanud seekord oma kõige paremat mängu. Tean, et ta on palju enamaks võimeline, võib-olla lõi esimese finaali kramp sisse. Kõige raskemaks osutus poolfinaal Hans-Kristjan Pilvega. Ta mängis oma vanuse kohta väga hästi ja nii tugevat vastupanu kodusel turniiril ma ei mäletagi,» tunnustas Must Eesti parimat juuniori.