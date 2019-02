Postimehe aruanne: Kalev hävis tänavu põhimõttelises lahingus juba neljandat korda

Masendav kaugvisete protsent. Kui tänapäevakorvpallis võita, siis peab olema kuum ka kolmepunktijoone taga. Mõistagi on ka erandeid, aga seekord polnud kohe üldse Kalevi päev, sest 17st kaugviskest läbis korvirõnga vaid kaks sooritust. Senist hooaja keskmist punktisummat (73) mängu kohta märkimisväärselt parandanud VEF tulistas kaugviskeid see-eest aga mõnuga – 26st viskest tabas tosin.

Need mehed tõmbasid kolmandal veerandajal käima ka meeskonnakaaslased ja Kalevi spordihalli kogunenud publiku. VEF mattis aga Kalevi lootused viimase kümneminutilise perioodi algul tehtud 12:0 spurdiga. Sisuliselt sinna ka Kalevi šanss läks, sest VEF enam eduseisu käest ei andnud.

Omavahelised mängud tänavusel hooajal (vajuta skoori peale, et näha protokolli):

VTB Ühisliiga põhiturniiri esimese poole läbis kahest Balti klubist selgelt paremini Kalev, kes jagab 6 võidu ja 8 kaotusega tabelis kaheksandat kuni üheksandat kohta. Janis Gailitise hoolealused on kogunud aga vaid 3 võitu ja suisa 13 kaotust, mis tähendab, et lätlased viiks play-off’i üksnes hirmkõva lõpuspurt.

VEFi üks kolmest võidust tuli seejuures oktoobri viimasel päeval just Kalevi vastu, kui koduväljakul alistati meie esiklubi 82:74. Tõsi, Donaldas Kairyse meeskonnal oli Riias tõesti ka halb päev. Just VEF-i vastu tegi oma viimase mängu Kalevi särgis Ivan Almeida, kes tänaseks mängib juba Poola kõrgliigaklubis.

VEF on saatnud viimastel kuudel meeskonnast ära kolm leegionäri ning mängib erinevalt enamikest Ühisliiga klubidest suuresti oma jõududega. Meeskonna resultatiivseim mängija on Andrejs Gražulis, kes viskab keskmiselt 12 punkti ja võtab 6 lauapalli mängu kohta. Kolmest alles jäänud võõrjõust (kõik ameeriklased) küündib ainsana keskmine punktisaak kümneni Steve Zackil. Viimatises Ühisliiga mängus (77:90 kaotus Astanale) oli just Zack VEFi kõige tulemuslikum 21 punkti ja 14 lauapalliga.