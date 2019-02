Tipphetked: Saaremaa alistas Tartu ning põhiturniiri võitja on veel lahtine

Saaremaale tuli 3:1 võit geimidega 26:24, 23:25, 25:22, 25:21. Saaremaa resultatiivseim oli 13 punktiga Siim Põlluäär, Harri Palmar ja Helar Jalg tõid mõlemad 12 punkti. Tartu resultatiivseimad oli 16 punktiga Jan Helenius ning Hindrek Pulk.

Üheks määravaks mänguelemendiks said täna servivead, mida Tartu tegi 22 ning Saaremaa 8.

Turniiritabelis on Saaremaal nüüd kirjas 48 punkti. Mängu vähem pidanud Tartul on punkte 47. Põhiturniiri viimases mängus kohtub Tartu 16. veebruaril võõrsil tabeli kaheksanda meeskonna TalTechiga. Et põhiturniiri võita, peab Tartu kindlasti alistama ka TalTechi.

Enne mängu:

Saaremaa VK jaoks on tegu põhiturniiri viimase kohtumisega, hetkel ollakse liigatabelis 45 punktiga teisel kohal. Tartul on liidrina 47 punkti ja Saaremaast ka mäng vähem peetud. Tartu klubi lõpetab põhiturniiri järgmisel nädalavahetusel TalTechi vastu. Tabeli kolmandat positsiooni hoiab Läti klubi RTU/Robežsardze 43 punktiga.

Saaremaa peatreeneri Urmas Tali sõnul on meeskond heas seisus.

«Oleme jaanuari alguse ebakindlusest sammu edasi teinud, võttis aega, aga viimased mängud on juba parema iseloomuga olnud, kui teise ringi alguse kohtumised. Nüüd siis põhiturniiri viimane matš veel ees ja ootan huviga, kuidas me Tartu vastu hakkama saame oma asjadega,» kommenteeris peatreener.

Saaremaa värskeima täienduse, Hollandi koondise temporündaja Fabian Plaki kohta lausus Tali: «Korralik mängumees, aga eks ta on veel noor ja kogemusi vähe, kuid püüame tema tugevaid külgi meeskonna heaks maksimaalselt ära kasutada.»

Pärast neljapäevast kohtumist on Saaremaal kahenädalane paus enne veerandfinaale, enamik meeskondi saab aga veel järgmisel nädalavahetusel viimaseid mänge pidada. «Kindlasti on pikem mängupaus pigem halb, tuleb praadida ja oodata, aga saame hakkama,» lisas juhendaja.

Tartu meeskond pidi viimases mängus teise lähirivaali RTU vastu hakkama saama ühe põhimehe Rait Rikbergita, haigused on ka teisi mängijaid kimbutanud.

«Viirused käivad ringi ja sportlased ei pääse samuti, proovime ennetada, aga selge see, et puhtalt ei pääse ükski meeskond. Elame päev korraga ja nuputamist on omajagu,» tõdes Tartu meeskonna peatreener Andrei Ojamets.

«Saaremaaga võrreldes on meil veel TalTechi kohtumise näol lisakäik varuks, kui peaks Saaremaa vastu halvasti minema. Kui Saaremaa peaks meid võitma, võivad nad punktiga mööda minna ja siis on meil TalTechi vastu vaja kahte punkti. Samas on TalTech viimasel ajal väga südikalt mänginud. Positiivse stsenaariumi puhul on TalTechi mäng meile ka veerandfinaali eelprooviks, sest nemad on kaheksandal kohal ja lähevad põhiturniiri võitjaga veerandfinaalis vastamisi,» analüüsis Ojamets tabeliseisu.

Tartu pole seejuures saanud teises ringis sisuliselt kodusaali eelist kasutada. Mõlemad teise vooru kaks «kodumängu» tuli nimelt pidada hoopis Võrus, sest Tartu Ülikooli hall oli hõivatud muude üritustega.

«Veidi kurvaks teeb see, et 2. detsembril saime viimati kodus mängida karikamängu, see on väga pikk paus. Aga tuleb hakkama saada ja tore, et fännid viitsivad meiega ikka kaasa tulla välismängudele ka,» sõnas Ojamets.

Põhiturniiri viimased matšid peetakse 15.-17. veebruaril. Põhiturniiri võitja saab ühtlasi 1.-2. märtsil toimuva finaalturniiri korraldusõiguse. Põhiturniiri paremusjärjestuse määramisel võrreldakse esmalt punkte, seejärel võitude arvu, pärast mida geimide ja punktide suhet ning lõpuks omavaheliste mängude tulemusi.

Intervjuu: