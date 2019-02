Eesti saalihokinaiskond pääses MM-finaalturniirile

Eesti naiskond teenis MM-valikturniiril alagrupis kaks võitu ja kaks kaotust. Viimases kohtumises alistati 9:1 Belgia. See tähendas, et Eesti edasipääs selgus eelkõige Taani-Norra kohtumisest. Eestlannad vajasid edasipääsu kindlustamiseks Taani võitu, ent 4:1 võidu kirjutas tabelisse hoopis Norra.

See aga ei tähendanud, et MM-finaalturniirile pääsemise võimalus minetatud oleks. Edasi oli Eesti saatus Hollandi ja Ungari kätes. Et Eesti ei pääseks edasi, pidanuks Holland võitma vähemalt 15 väravaga või Ungari vähemalt 16 väravaga. Kohtumine lõppes Ungari 4:1 võiduga ning see tähendas, et Eesti pääses MM-finaalturniirile parima kolmanda kohaga nelja alagrupi arvestuses.