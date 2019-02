Rulalegend Tony Hawk: olümpia vajab meie ala cool-faktorit

«Ma ei sõida enam nii tihti kui varem ja on ka teatud trikke, mille tegemisest ma enam huvitatud ei ole, just nende riskifaktori pärast. Ma tahan, et suudaksin veel hommegi sõita!» ütles Hawk, kes sai 14-aastaselt profisportlaseks ja tegi ajaloos esimesena 900-kraadise (2,5 tiiru ümber oma telje) triki. «Õpin veidi tehnilisemaid trikke, mis on ohutumad, aga vähemalt mulle tunduvad nad jätkuvalt väga uuenduslikud,» lisas ta armastatud spordialast rääkides.