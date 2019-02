Ojamets võimalikust põhiturniiri võidust: me peame mängima, mitte arvutama

Hindrek Pulk sõnas, et sellise mänguga läheb neljapäeval Saaremaa vastu raskeks. Ojamets oli temaga nõus: «Tal on õigus. Meie mäng lõi kõikuma täna servivastuvõtu pealt. Fakt on see, et Pärnu ja Saaremaa vastu, kellel on väga korralik serv, läheb sellise vastuvõtuga raskeks. Meil on rünnakul võimsust, aga mäng läheb liiga lihtsaks. Neil on kvaliteeti, aga kes me näeme. Elame päev korraga. »