Video: Tom Brady ja Patriots tegid ajalugu ja võitsid kuuenda Super Bowli

Poolajapausile mindi Patriotsi 3:0 eduseisus. Kolmandal veerandajal suutis Rams 3:3 viigistada, ent otsustaval veerandajal sai Patriots kirja mängu võitva touchdowni ning kirjutas ajalooraamatustesse 13:3 võidu, mis on Super Bowli ajaloo kõige madalaskoorilisem võit.

Varasemalt kuulus see rekord 1973. aastal peetud finaalmängule, kui Miami Dolphins alistas 14:7 Washington Redskinsi.

Finaali kõige väärtuslikumaks mängijaks valiti New England Patriotsi püüdja Julian Edelman, kes püüdis kinni kümme söötu, saades kokku kirja 141 jardi.

Patriotsile oli tegu ajaloo kuuenda meistritiitliga, mida on saa palju kui Pittsburgh Steelersil. Sealjuures on kõik kuus meistritiitlit tulnud mängujuhi Tom Brady dirigeerimisel. 41-aastane Brady tõusis NFLi läbi aegade tituleerituimaks mängijaks, möödudes viit meistritiitlit omavat Charles Haleyst. Nii Patriotis kui Brady on kokku mänginud üheksas NFLi finaalmängus.