Video: need on Super Bowli parimad reklaamid

Tegelikult vaatabki enam kui 100 miljonist inimestest märkimisväärne osa inimesi Super Bowli eelkõige reklaamide tõttu. Kuna tegu on ühe aasta suurima teleülekandega, on ka Super Bowli reklaamide hinnad väga kõrged. CNBC teatel maksis tänavusel Super Bowlil 30-sekundiline reklaamklipp 5,25 miljonit dollarit. Ettevõttele on see ainult üks osa kulust, sest suuri summasid kulutatakse ka reklaami tootmisele.