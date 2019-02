Eesti ründajate Aasia invasioon jätkub: Tammeka esiründaja hakkab mängima Indoneesias

«Pakkumine tuli ja kaalusime seda koos klubiga, sest tegu on jalgpalli mängimiseks ikkagi väga eksootilise paigaga. Otsustasin, et kui Tammeka on minekuga päri, siis oleks see täpselt selline väljakutse, mis annaks mulle teadmise: kas saan kodust kaugel täiesti teistsuguses keskkonnas jalgpalli mängimise ja eluga hakkama või mitte. Samuti võib selline võimalus tulla ainult korra elus ning minemata jätmist võin kunagi kahetseda,» avas Koskor Tammeka kodulehel ülemineku tagamaid

«Olen endiselt Tartu Tammeka mängija ja klubile äärmiselt tänulik, et Tammekas on inimesed minusse uskunud ja aidanud mul enda karjääri edendada, sest ilma klubipoolse toetuseta poleks mul ka täna neid valikuid,» jätkas Koskor.

Tammeka juhatuse liige Ken Viidebaum selgitas, et pakkumise taga oli Koskori tugev hooaeg Eesti meistriliigas ning koondisedebüüt. Samuti avaldas ta, et lepingule pole veel allkirja antud. «Laenulepingut veel sõlmitud pole, enne peab Tristan lendama Indoneesiasse, läbima meditsiinilise kontrolli ning tutvuma ka kohaliku eluoluga. Omaltpoolt loodame, et Tristan saab sealt väga kihvti kogemuse ja teeb korraliku hooaja. Muidugi oleme nüüd sunnitud leidma Tristanile asendaja, aga nagu elu on näidanud, siis sama «mure» ees olime ju ka sel hetkel, kui Tiirik otsustas mängijakarjääri lõpetada ja just siis hakkas Tristani esiletõus väravalööjana,» ütles ta.