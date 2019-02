Liverpooli tiitlijaht sai valusa hoobi

Gomez sai vigastada 5. detsembril mängus Burnleyga, kui põrkas kokku nende kaitsja Ben Meega. Algselt ennustati 21-aastase mängumehe vigastuspausi pikkuseks kuus nädalat, ent nüüd on selge, et see venib pikemaks. Eelduste kohaselt peab ta väljakult eemal olema veel vähemalt kuus nädalat.

Liverpooli jaoks on tegu valusa tagasilöögiga, sest just Gomez on nende poolelt teinud sel hooajal enim vaheltlõikeid (48). «See on suur tagasilöök, sest enne vigastust oli ta fantastilises vormis. Aga ta on meie jaoks liiga väärtuslik, et võtta üleliigseid riske. Peame operatsiooniga leppima ning lootma, et ta taastub vigastusest hästi ära,» ütles meeskonna peatreener Jürgen Klopp.