Balta loobus tervislikel põhjustel Tartus toimuvast mälestusvõistlusest

Balta võistles möödunud nädalavahetusel Berliini sisemiitingul, kus eestlanna sai kaasa teha neli vooru. Tulemusega 6.56 sai ta Berliinis neljanda koha. Nüüdseks on selgunud, et katkestamise põhjuseks oli siiski tervislik probleem.

Naiste teivashüppes on võistlustulle minemas Eesti rekordiomanik Reena Koll (Eesti rekord 4.36, siserekord 4.31), kellele püüavad konkurentsi pakkuda Tiina Tikk, Marleen Mülla ja Ildze Bortascenoka Lätist. Meestest on favoriidiks lätlane Mareks Arents (isiklik rekord 5.70) ja Eesti tartlane Eerik Haamer, kes viis hiljuti Eesti juunioride rekordi 5 meetri ja 19 sentimeetrini.

Kaugushüppes tulevad häid tulemusi ja esikohta püüdma naistest Tähti Alver (isiklik rekord 6.36), Merilyn Uudmäe (6.28) ja lätlanna Mara Griva (6.36) ning meestest lätlane Elvijs Misans (isiklik rekord 8.08), Vladislav Bulakhov Valgevenest (7.85) ja Mikk Mihkel Nurges (7.38). Eesti rekordinaine Ksenija Balta teatas tänase treeningu järgselt, et peab seekord kahjuks Tartus võistlemisest loobuma.

60 meetri jooksus on naiste seas võidupretendendiks Sindija Bukša Lätist (isiklik rekord 7,34). Kiiret aega asub kodupubliku ees püüdma ka Martin Kutmani lapselaps Marit Kutman (7,67). Meeste 60 meetri sprindis asuvad auhinnalisi kohti jahtima Stanislav Darahakupets (isiklik rekord 6,84) ja Maksim Hrabarenka (6,82) Valgevenest ning Eesti kiirjooksjad Henri Sai (6,91), Ken Mark Minkovski (6,92), Mart Muru (6,85) ja Teet Meerits (6,90).

60 meetri tõkkejooksus tuleb esikohaheitlus naistest Valgevene sportlaste Kristina Churila (isiklik rekord 8,24), Svetlana Parakhonka (8,25) ja tartlanna Diana Suumanni (8,35) vahel. Meestest selgitavad parima Keiso Pedriks ja lätlane Saulius Raponas, kelle mõlema isiklik mark sel alal on 7,93 sekundit.

Kuulitõukes on soosikuteks Valgevene vägilane Aleksei Nichypar (isiklik rekord 20.52), leedulane Šarunas Banevicius (19.72) ja Jander Heil (18.85).

Võistlusõhtu kulminatsiooniks on kell 20.15 algav meeste 600 meetri jooks, kus tuleb kodupubliku rõõmuks starti kahel korral Eesti aasta meessportlaseks valitud tartlane Rasmus Mägi. 400 meetri tõkkejooksus maailma paremikku kuuluv mees on võtnud sihikule juba 21 aastat Urmet Uusoru nimele kuuluva 600 meetri jooksu Eesti siserekordi 1.17,58. Rekordipüstitajale on korraldajad välja pannud eripreemia.