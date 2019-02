Kellel hoiab algaval F1-hooajal silma peal Fernando Alonso?

Keda hispaanlane aga algaval F1-hooajal eriti pingsalt jälgib? «Robert Kubicat,» vastas kahekordne maailmameister ajakirjaniku küsimusele, kirjutab vormeliportaal Planet F1. «Tema lugu on uskumatu. Paar kuud tagasi tundus, et Roberti võimalused sarja naasmiseks on kadunud,» lisas Alonso poolaka kohta, kes istub Williamsi rooli.

Kaheksa aasta eest elas Kubica üle õnnetuse, mis temalt peaaegu elu röövis. Mägiteedel toimunud Ronde di Andora rallisprindi esimesel kiiruskatsel tegi poolakas saatusliku sõiduvea ning rammis teepiiret – nõnda õnnetu nurga all, et see tundis tema Škoda Fabia salongi. Ta sai vigastusi, mis ei ole paranenud – näiteks ei saa ta jätkuvalt parema käega roolist kinni hoida, kuid on õppinud kompenseerima ja leidma teisi lahendusi.

Lisaks märkis Alonso, et ootab huviga, mida suudab oma debüüthooajal Ferraris 21-aastane Monaco vormelipiloot Charles Leclerc. «Ta on noor, intelligentne ja talendikas sõitja, kes õpib punkte koguma, meeskonda toetama ja teadmist, et meisteri ei selgu hooaja esimeses pooles,» lausus Alonso.