Sulgpalliliit valis aasta parimateks Raul Musta ja Kristin Kuuba

Parimaks meessulgpalluri tiitli pälvis Raul Must. Must sai eelmisel aastal EM-l 9. koha ja MM-l 17. Koha ning püsis kodus alistamatu. Naissulgpalluri auhind läks oodatult Kristin Kuubale, kes on tõusnud peale Kati Tolmoffi tippspordist loobumist kindlaks uueks esireketiks. Kuuba murdis eelmisel aastal üksikmängus maailma edetabelis esisaja hulka ja võitis kaks maailma edetabeli turniiri.