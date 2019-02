Venemaale mängima läinud Ukraina vutitäht ei tohi enam koondist esindada

Venemaa ja Ukraina suhted on teatavasti erakordselt teravad ja Rakitškii polnud enda poolelt varasemalt midagi teinud, et end koondise fännidele lähendada. Ukraina meedia väitel oli Rakitški üks vähestest jalgpalluritest, kes ei laulnud matšidel kaasa riigihümni. Väidetavalt olid seepärast pahased ka mitmed koondislased.

Pärast Zenidiga liitumise uudist kurjustasid fännid mehe sotsiaalmeedias, et kuidas too julges minna mängima just Venemaale ning nüüd olevat Ukraina jalgpalliliitki andnud kinnituse, et edaspidi Rakitškiga koondise kandidaatide seas ei arvestata. Mängija ise jäi uudises väljapeetuks mainides, et vahetas ühe tippklubi teise vastu ja kavatseb endast Venemaal anda 100 protsenti.