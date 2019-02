Toro Rosso piloot liitus uueks hooajaks Ferrari vormel 1 meeskonnaga

«Meie meeskond on leidnud neli vägagi talendikat sõitjat, kes suudavad väga hästi ära tajuda masina tunnetust ning samas ka raja olukorda. Selliseid sõitjaid oli meil vaja, et me saaksime simulaatori abil masinat parandada,» seletas Ferrari pealik Mattia Binotto BBC-le.