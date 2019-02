Kehra ja Serviti võõrustavad nii kodu- kui välismaiseid konkurente

«Tulemas on ilmselt kaks erinevat mängu. SKA-l tundub olevat viimasel ajal vormilangus, aga raske saab ikka olema. Lähme võidu peale, sest tabelis on null punkti. Ja Tapat ei tohi alahinnata, Eesti liigas võib kiirelt karistada saada, kui piisavalt tõsiselt ei keskendu,» arvas Kehra peatreener Kaupo Liiva.

«Kaotus Tallinnale andis positiivsetki mõju. Huvitav oli näha, kuidas pallurid ise mängujärgselt kohe analüüsima hakkasid, mis halvasti läks. Kõik saavad aru, et pool aastat on veel vaja kõvasti tööd teha, nii füüsiliselt kui mänguliselt. Serviti ja Tallinn on täienenud, koduliiga muutub ainult põnevamaks,» usub Liiva.