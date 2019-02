See on vaid üks paljudest Matti Nykäneni kuulsatest väljaütlemistest, mis tõusis lendu vaat et sama uhke kaarega kui Soome mägikotkas ise. Ööl vastu esmaspäeva saabus Lappenrantast aga kurb teade: 55-aastase kotka lend on lõppenud. Pärand armastatud ja vihatud, kuid üdini ehtsast suusahüppelegendist jääb aga igaveseks alles.