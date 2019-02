Raadik kostitas Lüütsepa koduklubi 20 punktiga

Prantsusmaa meeste meistriliigas kaotas Martti Juhkami koduklubi Tourcoing 2:3 (25:21, 23:25, 25:23, 17:25, 12:15) Rennes Volleyle. Eestlasest nurgarüdnaja tõi oma meeskonna kasuks 11 punkti (+4). Liigatabelis on Tourcoing 15 punktiga 11. positsioonil. Ardo Kreek ja Pariisi Volley said esiliigas järjekordse 3:0 (31:29, 25:18, 25:22) võidu, alistades Avignoni. Kreegi arvele kogunes 6 punkti (+3). Liigatabelis jätkab Pariis 41 punktiga kindlalt liidrikohal.

Soome naiste meistriliigas oli samuti tihe mängunädal. Kertu Laak ja Salo LP Viesti said võidu ja kaotuse. Esmalt jäädi 2:3 (17:25, 25:21, 23:25, 25:20, 13:15) alla Nette Peidi koduklubile LP Kangasalale, Peit tõi võitjatele 14 punkti (+1), Laagi arvele kogunes 26 punkti (+21). Seejärel alistas Salo 3:0 (25:16, 25:18, 25:19) Orivee Ponnistuse, Laak panustas võitu 12 punkti (+7). Kangasala sai veel kaks võitu: 3:1 (25:23, 9:25, 25:14, 27:25) võideti Kuusamot, Peit tõi 10 punkti (-1) ning seejärel alistati 3:0 (25:12, 25:15: 25:22) Rovaniemi naiskond, Peit tõi 11 punkti (+6). Eliisa Peit ja LP-Vampula said 3:2 (26:24, 21:25, 22:25, 32:30, 15:13) jagu Orivee Ponnistusest, eestlanna tõi 14 punkti (+10). Liigatabelis on Salo 48 punktiga esimene, Kangasala hoiab 40 punktiga kolmandat positsiooni ja Vampula on 30 punktiga viies.