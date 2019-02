Hazard: olen lõplikult otsustanud, mida hooaja lõpus teen

Belgia koondise ning Londoni Chelsea'i ründaja Hazard on pikalt olnud oma tuleviku osas küllaltki ebakindel. Hazardi leping Chelsea'iga kestab veel 2020. aasta juunini, kuid Chelsea on seda juba korduvalt pikendada soovinud.

Detsembris ütles Chelsea'i klubi välja, et Hazardiga ollakse nõus lepingut koheselt pikendama, kui mees vaid ise nõus oleks. Samas on Hazard olnud pikalt kuulujuttude tasandil seotud Madridi Realiga. Väidetavalt on Chelsea'i ise öelnud Hazardi hinnaks umbkaudu 140 miljonit eurot.

Nüüd avaldas Hazard, et on lõpuks pärast pikka kõhklemist oma otsuse langetada suutnud: «Ma tean, mida ma hooaja lõpus teen. Olen otsuse vastu võtnud,» lausus Hazard Prantsusmaa raadiojaamale RMC.

Kuigi vastust lahkumise osas Hazardi käest kätte ei saadud, eeldatakse, et ründaja on siiski meeskonnast lahkumas, kuna uut lepingut ta sõlmida pole soovinud vaatamata sellele, et on väidetavalt otsuse vastu võtnud.