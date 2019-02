USA draama kahes vaatuses: uus valitseja tõusis kullale, lahkuv kukkus hirmuäratavalt

Shiffrin ja Vonn tuiskasid mäest alla üksteise järel, kandes numbreid 15 ja 16. Kui Shiffrin finišisse jõudis, näitas kell aega 1.04,89. See tähendas, et MK-sarja kindel üldliider edestas itaallannat Sofia Goggiat kahe ja šveitslannat Corinne Suterit viie sajandiksekundiga. Veidi hiljem sekkus ülitihedasse medalimängu ka Viktoria Rebensburg (Saksamaa, 1.04,96), mis tähendas, et nelja paremat lahutas vaid 0,07 sekundit!