Foto: Mercedese vormel 1 meeskond on tegemas värvilahenduse osas kannapööret?

Autosid kaunistavad värvilahenduste osas suuri muudatusi tavaliselt ei näe, ehkki neid tuleb vahel ette, näiteks suursponsori vahetumisel. Tundub, et uueks hooajaks on värvilahendust muutmas ka viimaste hooaegade valitseja Mercedes.

Täna avalikustas Mercedese F1-meeskond sotsiaalmeedias pildi järgmise hooaja auto esitiivast, kus on näha, et kõigile tuttavast hõbedasest disainist ei ole jälgegi.

Siiski on ka toetajaid, kes ei usu seda, et Mercedes hõbenoole disaini hülgab. Viimase viie hooaja jooksul on hõbedase disainiga kõik kümme võimalikku tiitlit just Mercedese meeskonnale tulnud. Spekuleeritakse, et tegemist on Veebruaris Kataloonia ringrajal toimuva testipäevade tarbeks loodud disainiga.