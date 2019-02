Red Bulli boss: Hamilton kardab kõige rohkem Verstappenit

«Kui vaadata Maxi esitust eelmise hooaja teises pooles, siis ta teenis Lewise järel kõige rohkem punkte,» sõnas Horner. «Ma ei usu, et tal on võrreldes nendega midagi puudu, kui me suudame talle pakkuda piisavalt vajalikku tuge. Ma usun, et ta on tegelikult sõitja, keda nad kardavad kõige rohkem,» lisas ta.