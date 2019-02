Vaata sarja: mis sündis hooaja kõige väljakutsuvamal rajal?

Droonide võidusõit on maailmas kiireimini kasvav tehnikaspordiala, millega Eestis on tegeletud viis aastat, 2018. aasta on esimene, mille etappidest valmisid kokkuvõtvad saated, kus tuuakse vaatajani see, kuidas üle 50 regiooni parima piloodi võistlevad Elisa poolt välja pandud 1000-euro suurusele peaauhinnale.

Pilootide eesmärgiks on läbida kahe minuti jooksul rajal võimalikult palju ringe ning olla oma finaalis kahe parima piloodi hulgas, et tõusta edasi kõrgema tasemega finaali. Drooni juhib piloot puldiga ohutust kaugusest, aga piloot ise istuks justkui drooni pardal, sest ainus mida ta näeb, on drooni pardal oleva kaamera pilt oma videoprillides.

Võistlusdroon on nelja propelleriga mehitamata õhusõiduk, mis on võimeline arendama kiirusi kuni 200 km/h ning on võimeline nullist sajani kiirendama 0,4 sekundiga. Piloodi jaoks tähendab see, et rajal tuleb navigeerida igas sekundis läbi või ümber vähemalt kahe takistuse, seega nõuab juhtimine täit kontsentreerumist ja kokkupõrked pole sellel spordialal juhuslikud.