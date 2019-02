Ilmataat ei halasta: hullumeelne kiirendusvõistlus lükatakse edasi

Terve jaanuari kestnud külmakraadid on tulevaks nädalavahetuseks taandunud ning lisaks on oodata erinevate ilmaprognooside järgi keskpäevast õrna vihmasadu. See koos kohati kuni 14 m/s puhuva tuulega ei oleks kindlasti pealtvaatajatele ega ka võistlejatele ning korraldusmeeskonnale meeldiv kogemus.

«Otsus võistlus edasi lükata tuli raskelt,» sõnas peakorraldaja Roland Kivitare. «Aga edasilükkamine on parem kui koheselt loobuda. Kõikidele võistlejatele tagastatakse soovi korral osavõtutasu 100% ulatuses, kuid me loodame, et näeme enamikku siiski 24. veebruaril stardis!» lisas ta lootusrikkalt.

Ilm on Eestis aasta-aastalt heitlikum ning selle vastu võidelda ei ole mõtet. Kiviõli Seikluskeskuse turundusjuht Janek Maar oli optimistlik. «Veebruari lõpus on reeglina olnud külmemad ilmad ning usun, et siis saame koos peakorraldaja meeskonnaga selle vinge võistluse siiski läbi viia!»