Eesti tennisenaiskonna kapten Tamla valusast kaotusest: kõik tähtsad punktid läksid Bulgaariale

Valeria Gorlatš (edetabelikohata) kaotas esimese üksikmängu Isabella Šinikovale (WTA 251.) 6:7 (8:6), 3:6, Anett Kontaveit (WTA 20.) viigistas Viktoria Tomova (WTA 158.) 6:1, 6:7 (4:7), 6:1 alistamisega matši seisu, kuid paarismängus pidid Kontaveit ja Maileen Nuudi Šinikova-Tomovale 2:6, 2:6 alla vanduma.

«Kahju, et kaotasime. Võimalusi oli igas mängus,» võttis tänased kohtumised kokku Eesti koondise kapten Märten Tamla.

«Loomulikult, kui Valeria oleks võinud, olnuks see kõva eneseületus. Paarismängus oli aga hästi palju tähtsaid punkte, geimpalle, mis kõik läksid täna vastastele. Paarismäng ongi alati selline, kus asi võibki paaris punktis kinni olla. Sealt ka see 2:6, 2:6 skoor, sest täna jäi vähemalt platsi kõrvalt küll tunne, et kõik pikemad ja tähtsamad geimid läksid vastaste poolele.»

Paarismängu teise seti murdehetk oli neljandas geimis, kui bulgaarlased survestasid servinud ja seetõttu tagajoonele jäänud Nuudit ning murdsid skooriks 1:3 eestlannade pallingugeimi. Pärast seda oli läbi videopildi Nuudi ja Kontaveidi olekust välja lugeda, et mängu päästmise võimalusse ei usutud hästi enam isegi.

«Loomulikult on raske olla positiivne, kui seis on 6:2, 5:2 vastasele,» nõustus Tamla, et naiste kehakeel muutus lõpuks negatiivseks. «Aga tegelikult polnud justkui midagi hullu, sest vahe oli vaid üks murre. Oleks tahtnud veel mängida: sealsamas 2:5 geimis oli meil ju mitu geimpalli, aga neid ei saanud kätte ja see läks vastastele. Kahju!» tõdes Tamla.

Homme kohtub Eesti Rootsi, reedel Ukrainaga – mõlemad naiskonnad on Bulgaariast kangemad pähklid ehk on raske näha, et meie neiud saaksid grupis mõne muu koha kui viimase. Eesti turniiri eel seatud eesmärk oli jääda esimesse tugevusgruppi püsima ja selleks tuleks alistada A-alagrupi viimane naiskond, kelleks jääb kõigi eelduste järgi Caroline Wozniackita (WTA 10.) mängiv Taani.