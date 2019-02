FIFA president saab Putinilt võimsa autasu

Infantino jäi Venemaa tööga rahule ning sõnas, et 2022. aasta MMi korraldaval Kataril on, kellelt õppida.

«Venemaa kohta oli paljudel inimestel palju hirme, aga see osutus väga turvaliseks MMiks, väga sõbralikuks MMiks».

Infantino lisas, et kõik Vene inimesed aitasid MMi toimumisele kaasa ja ta on veendunud, et venelaste kogemusi rakendades juhtub sama ka Kataris. «Jalgpalli MM Venemaal oli ajaloo parim. 2022 MM Kataris peab olema veelgi parem,» rääkis jalgpallijuht.