Paide äärekaitsja siirdub Bulgaariasse

Pooleks hooajaks laenulepingu alusel Bulgaariasse siirduv 22-aastane Tur liitus Linnameeskonnaga 2017. aasta alguses ning on kahel hooajal saanud Premium liigas kirja 56 mängu ja 2 väravat. Eesti U21 koondist viies mängus esindanud Turi ootab Botevis ees teinegi Eesti äärekaitsja Trevor Elhi.

«Eelmise aasta juulis sõlmisime Edgariga uue pika lepingu ning tänavuse hooaja eel otsustasime koos treeneritega, et Edgar võiks end võimaluse korral kõrgemal tasemel proovile panna. Bulgaaria meistriliiga on mängijale kindlasti suur samm edasi ja loodame, et ta suudab end seal parimast küljest näidata,» rääkis meeskonna tegevjuht Jaanus Pruuli klubi sotsiaalmeedias.