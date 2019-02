Liidrikohale tõusnud Guardiola: kindlasti kaotame veel punkte

Valitseval Inglismaa meistril on Premier League’is ees veel 12 mängu. Guardiola usub, et teatud punktikadu ootab veel meeskonda ees, kuid samuti komistavad arvatavasti ka lähirivaalid. «Me oleme liidrikohal, aga 12 mängu on veel minna, seda on omajagu. Ma ei usu, et ükski meeskond suudaks võita 12 järelejäänud kohtumist,» sõnas Guardiola, kelle meeskond möödus tänu eilsele võidule ühe mängu vähem pidanud senisest liidrist Liverpoolist.