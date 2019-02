Aasta meessportlane Kirt harjus teistmoodi ettevalmistusega

«Ei saa öelda, et ettevalmistus on plaanipäraselt kulgenud. Olen harjunud väga palju jooksma ja hüppama, seoses pöia väsimusmurruga olen pidanud asju ümber mängima, rattaga rohkem sõitma ja ujuma. Mine tea, kehale teistmoodi pingutust andes võib olla tulemus sama, kui on vaja. Tehnilise poole pealt arvan ka, et iga trenniga lähevad liigutsed paremaks ja sujuvamaks ning liigutused ideaalsemaks,» rääkis 28-aastane tõrvalane, kes viis mullu Eesti rekordi 89.75ni.

Oda on plaanis Kirdil esimest korda kätte võtta Lõuna-Aafrika Vabariigis (LAV) peetavas laagris. «Kui kõik sujub ja viisad käte saame, siis lähme LAVi. Pöia pärast tahtsime teha esimesei liigutusi ning nüüd vaatame, kuidas töö vilja kannab,» rääkis ta.

Kuivõrd erineb hooaja ettevalmistus, võttes arvesse tavatult hilja toimuvat (28. septembrist 6. oktoobrini – toim) Doha MMi? «Kuni maikuuni suures plaanis see ei muuda ettevalmistust, kindlasti kavatsen konkureerida Teemantliiga karussellis. Muutus tuleb sisse suve keskel, kus tuleb teha 3 nädalat tugevat tööd, et Dohas olla heas vormis. Tuleb kindlasti mõelda kahe aasta kaupa, sest OM on juba juulis,» selgitas Kirt.

Kas Eesti rekordi ja 90 meetri ületamine on päevakorras? «Treeningutel ma ei mõtle teatud tulemustele. Tahan olla stabiilne, usun, et suudan olla stabiilsem, kui teen õigeid liigutusi ja õigeid otsuseid. 90 meetrit ei saa ainus eesmärk olla,» tunnistas ta.

Hooaja avavõistlus on Kirdil kavas teha 16. mail Shanghai Teemantliiga etapil. Eestis võiks teda näha sel aastal esimest korda kas heitjate seeriavõistluse avaetapil 25. mail Viimsis või 31. mail Tartus peetavatel Gustav Sule mälestusvõistlustel.