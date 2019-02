Iganädalane saade «Spordiministeerium» on autoralli MM-sarja järgsel esmaspäeval eetris erisaatega, kus keskendutakse lõppenud etapile. Tänases saates on tähelepanu all Rootsi ralli ning saatejuhtide Marko Kaljuveeri ja Karl Mihkel Elleri kõrval on stuudiokülaliseks MM-rallidelgi startinud rallisõitja Miko Niinemäe. Vaata saadet otsepildis Postimehe ülekande vahendusel algusega kell 12 või kordusena Kanal 12 vahendusel algusega kell 21!