Georg Gross teeb WRC-masinaga hooaja avastardi

Hooaja teise stardi teevad ka Estonian Junior Challenge sarjas osalejad. Ford Fiesta R2 autodel võistlevad noored jätkavad sarja peaauhinna ehk 90 000 euro suuruse stipendiumi püüdmist, mis võimaldab sarja võitjal 2020. aastal osaleda M-Sporti toetatavas autoralli MM-sarjas sõidetavas JWRC klassis.

Järjekorras 44. Sarma ralli avavad mullused võitjad Nikolai Grjazin - Karoslav Fedorov (Škoda Fabia R5), kellele see saab olema viimaseks ettevalmistuseks järgmisel nädalal sõidetavaks Rootsi MM-ralliks, kus venelased MM-debüüdi teevad.

Grjazin – Fedorovi järel saavad rajale tänavuse Aluksne ralli ja EMV1 ehk absoluutarvestuse ja EMV2 (N4 ja R5) klasside liidrid Oliver Solberg - Aaron Robert Johnston (VW Polo R5).

Esimese WRC auto toovad Gulbene ümbruses sõidetaval võistlusel starti Valeri Gorban – Sergei Larens (Mini John Cooper Works WRC). Kui hooaja avaetapil jäi Ukraina – Eesti võistluspaari Mini ainsaks WRC autoks, siis hooaja teisel etapil on uue generatsiooni Ford Fiesta WRC autoga stardis ka Georg Gross – Raigo Mõlder. Mulluste Saaremaa ralli võitjate järel sõidavad üle Sarma ralli stardipoodiumi Aluksne rallil parimate eestlaste tulemuse eest hoolitsenud Egon Kaur – Silver Simm (Ford Fiesta Proto). Kohe nende järel saavad rajale hooaja esimest starti tegevad Roland Murakas – Kalle Adler (Ford Fiesta Proto). Lisaks Roland Murakale on stardis ka tema onu Margus ja talle kaarti lugev Henri Murakas. Meeste võistlusautoks Audi S1 Proto. Lätlastest on Proto autoga võistlusele numbri all 7 startimas Jānis Vorobjovs - Ivo Pūķis (Mitsubishi Mirage).

EMV3 klassis ehk kaheveoliste kuni 1600ccm (R2,R1,A6) klassis on startimas seitse võistluspaari, kellest kuus heitlemas ka Estonian Junior Challenge sarja punktide eest.

Esimestena on noortest numbri all 23 rajale saamas Kaspar Kasari - Karl Artur Viitra (Ford Fiesta R2T) ning kohe nende järel Gregor Jeets – Kuldar Sikk (Ford Fiesta R2T). Aluksne ralli mõlemas arvestuses võitnud Robert Virves (Ford Fiesta R2T) on stardis ka Sarma rallil ning seekord on talle kaarti lugemas Rasmus Vesiloo.

Numbrite 29, 30 ja 31 all on hooaja teisele talverallile startimas kolmik Ken Torn, Roland Poom ja Mārtiņš Sesks, kelle jaoks saab see olema viimaseks ettevalmistuseks järgmisel nädalal Rootsis sõidetavaks JWRC sarja avaetapiks.

EMV4 ehk rahvusliku rühma E12 neljaveoliste autode arvestuses on end hooaja teisele etapile registreerinud kaheksa võistluspaari, kelle hulgas ka Aluksne rallil esikolmikus lõpetanud võistluspaarid Edijs Bergmanis - Edgars Grins (Mitsubishi Lancer Evo IX), Jurgis Meisters - Kalvis Blums (Mitsubishi Lancer Evo VI) ja Henri Franke - Arvo Liimann (Subaru Impreza).

EMV5 ehk rahvusliku rühma E9 kaheveoliste autode kuni 1600ccm mootoriga autode arvestuses on startimas kokku kuus võistluspaari. Esimeste EMV5 klassi võistlejatena saavad Sarma rallil rajale numbri 57 all Timmu Kõrge – Allan Ilves (VAZ-2105). Eestlastest on klassis veel startimas Tauri Pihlas - Ahto Pihlas (Toyota Starlet), Kristo Laadre - Andres Lichtfeldt (Toyota Starlet) ja Vaido Tali - Marti Halling (Lada 2105).

Kaheveoliste klassis EMV6, kus võisteldakse esiveoliste autodega, mille mootorimaht on vahemikus 1600-2000ccm, on Sarma rallile end registreerinud sarnaselt hooaja avaetapile kümme võistluspaari. Eelmainitud klassis on esimesena numbri all 51 rajale startimas Kristo Subi (Honda Civic Type-R), kelle kaardilugeja alles selgumas. Subi järel stardib klassi liider Karel Tölp (Honda Civic Type-R), kellel sarnaselt konkurendiga seekord kõrval istumas uus kaardilugeja, kelleks on Jan Nõlvak. Lisaks Subile ja Tölpile on klassis startimas veel neli Eesti võistluspaari.

Tagaveoliste autode rahvusliku rühma klassis EMV7 (E11), kus võisteldakse autodega, mille mootori maht on üle 2000ccm, on hooaja teisel talverallil stardis seitse võistluspaari. Klassi stardirivi avavad numbri 40 all sõitvad sarja liidrid Marko Ringenberg – Allar Heina (BMW M3). Lisaks klassi esimestele on Sarma rallil stardis ka hooaja avaetapil teise koha saanud Raiko Aru – Veiko Kullamäe (BMW M3) ja Lembit Soe – Kalle Ahu (Toyota Starlet).

Sarnaselt hooaja avavõistlusele ei ole ka Sarma rallil stardis veoautode klassi EMV8 osalejaid, kes alustavad oma hooaega mais sõidetaval Tallinna rallil.

Sarma ralli esimene kiiruskatse saab alguse laupäeval kell 10.25. Kokku sõidetakse võistluspäevaga kaheksa kiiruskatset ja läbitakse 100,28 katsekilomeetrit.