Tõnis Kase võitis teistkordselt käsipalli meistriliiga kuu parima tiitli

Lisaks sai kuu algul 20. sünnipäeva tähistanud pallur mänguaega Serviti ridades Balti liigas. «Seal on ikka väga tugevad vastased ja tõsiasi, et saan nii kõrgel tasemel mängida, paneb veel rohkem pingutama. Balti liigas tehakse kõike kiiremini ja rumalaid otsuseid ei tohi lubada, sest neid vastased nii lihtsalt ei andesta,» arvas Kase.

«Teist aastat järjest põhiturniiril esinelikusse jõudmine on hea, aga eks me ikka mõtle ja unista medalitest,» tunnistas Kase Serviti duubelmeeskonna Coopi ambitsioone. «Esikolmik tundub muidugi klassi võrra parem ja me peaks kõvasti üllatama, et nii kaugele jõuda. Aga eesmärgid peavadki kõrged olema.»