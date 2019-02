Sildaru ja tema konkurendid jahivad medaleid eestlanna abiga disainitud suuskadel

Umbes aasta tagasi palus Faction Sildarult, et ta hakkaks koguma oma mõtteid järgmise aasta suusamudeli disainiks. Kui Sildaru ideed kokku korjas ja need disainerile saatis, sai ta tagasi umbes 20 erinevat suusadisaini.

«Valisin siis nende seast oma lemmikud välja ja hakkasin nende vahel erinevaid elemente ja värve kombineerima. Nii need suusad lõpuks valmis saidki,» ütles Sildaru, kes ei nõustu väitega, et tema need suusad disainis. «Need on minu mõtetega disainitud suusad,» täpsustas ta.

Poest Sildaru mõtetega disainitud suuski veel osta ei saa, sest tegu on järgmise aasta mudeliga. Küll aga sõitis ise Sildaru uhiuute suuskadega juba Aspeni X-mängudel, võites nendega ka kolm medalit. Täpselt sama disainiga suuskadega võistles Aspenis Big Airi kuldmedali näiteks šveitslanna Mathilde Gremaud, aga ka pargisõidus Sildaru järel teise koha saanud Sarah Höfflin. Sildaru konkurentidest kuuluvad veel Factioni suusatiimi Devin Logan ja Giulia Tanno.

Aspeni X-mängude pargisõidu medalikolmik. FOTO: Eric Lars Bakke / ESPN Images

Aspeni X-mängude ajal käis Sildaru isal Tõnis Sildarul meilivahetus Factioniga juba ka järgmise aasta disaini suhtes. Küll aga avaldas 16-aastane Sildaru, et tegelikult pole talle kunstiannet eriti antud.

«Kõige parem näide on see, et kui ma pean kunsti tundi minema ja õpetaja ütleb eelmisel nädalal, et hakkame nüüd järgmisel korral teatud asja joonistama. Ma võtan kõik vajalikud asjad kaasa ja mõtlen oma peas täiuslikult välja, kuidas ma need jooned tõmban. Reaaluses ei tule sellest midagi ilusat välja,» ütles Sildaru lõbusalt.