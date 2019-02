Saaremaa pani Tartule pinged peale

Saaremaa diagonaalründaja Siim Põlluäär vihjas pärast mängu, et vajalikud võidupunktid tulid peatreener Urmas Tali hiilgavast taktikamängust. «Meil tulid kõik mängijad vahetusest väga hästi sisse ja see toimis. Tartu ei saanud meid blokis kinni. Nad lagunesid ära ja neil ei tulnud midagi välja,» lausus ta.

Kui saarlased lõpetasid eilse mänguga põhihooaja, siis tartlastel on jäänud pidada veel üks mäng, võõrsil TalTechiga, kes asub liigatabelis viimasel play-off’i viival, kaheksandal kohal. Praegu lahutab Tartut ja Saaremaad üks punkt ehk taaralinlased vajavad viimasest mängust hädasti võitu, et kindlustada põhihooaja esikoht ja finaalturniiri korraldusõigus. Tartu kasuks räägib ka asjaolu, et TalTechil pole viimases matšis enam midagi mängus – ülikooliklubi lõpetab põhihooaja kaheksandal tabelireal.