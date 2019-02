Sügisesed tagasilöögid Magnus Kirti ei ehmatanud

Kirt on Tõrva linna au ja uhkus, kinnitab odaviskaja esimene treener ja kehalise kasvatuse õpetaja Urmas Uhtjärv. Seda enam, et mullusel aasta meessportlasel võttis aega, et võimete laegas avaneks, ning edu taga on aastatepikkune töö. Noormees, kes jäi jooksurajal vahel alla isegi oma kaks aastat nooremale õele Kirkele, on nüüd tõusnud maailma tippu.