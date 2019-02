Blogi: Kontaveidita Eesti tennisenaiskond jätkab Fed Cupil võiduta

Taani, kelle koosseisust puudub nende staarmängija Caroline Wozniacki (WTA 10.), on Fed Cupil autsaideri rollis. Kuuma sõnul on Eestil suured võiduvõimalused. «Taanlannadel on küll maailma juunioride esinumber Clara Tauson, kuid usun, et kui ka Taaniga peaks matš otsustavasse paarismängu minema, siis Eesti on ikkagi favoriit. Meil on kogemusi rohkem ja ma ei usu, et 16-aastane taanlanna veel meie vastu imet teeb,» sõnas ta.