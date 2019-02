Postimees, Kanal 2 ja Kanal 12 näitavad esmakordselt suusaalade MM-võistlusi Austrias

«Kindlasti on see tähtis ja vastutusrikas otsus meie telejaamade jaoks, kuna suusaalade MM-võistlusi on eestlastele vahendatud juba aastast 1974,» selgitas Eesti Meedia peaprodutsent Marko Kaljuveer. «Pean suusaalade MM-võistlusi väga oluliseks sündmuseks olümpiamängude ja jalgpalli tiitlivõistluste järel, sest suusatamine on eestlastele olnud läbi aegade südamelähedane spordiala ning toonud samas meile palju säravaid võite ja tiitlivõistluste medaleid,» lisas Kaljuveer.