Tänak Rootsi ralli eel: tean, et Toyotale sobivad need olud

«Tunneme, et oleme Rootsi ralliks hästi ette valmistunud, kuid alati on keeruline täpselt teada, milliste oludega me silmitsi seisma peame. Eelmisel aastal oli palju lund ning suured lumevallid, mida ühelt õigelt talverallilt ootadki,» meenutas Tänak.

«Meie jaoks oli raske oma stardipositsiooni tõttu (Tänak alustas teisena – toim) võistelda, kuna värskel lumel puudus hea pidamine. Loodetavasti on meil sel aastal parem võimalus, et suures mängus kaasa lüüa. Kui olud mängivad sinu kasuks, siis võib tulla väga lõbus sündmus koos kiirete ja voolavate katsetega ning me teame, et meie masin võib sellistes oludes olla väga hea,» lisas ta.