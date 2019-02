JWRC-sarja debüüdiks valmistuv Poom testis lumepudrus

Juba sellel laupäeval sõidetakse Kirde-Lätis Gulbene ümbruses Eesti autoralli meistrivõistluste ja Estonian Junior Challenge sarja teine etapp Sarma ralli. Võistlusele on registreerinud end 71 võistluspaari, kellest seitse alustavad heitlust Eesti meistrivõistluste klassi EMV3 kõrgete kohtade nimel. Kuna Estonian Junior Challenge arvestuses on lubatud võistelda vaid Ford Fiesta R2 võistlusautol, siis selles arvestuses on hooaja teisele rallile startimas kuus võistluspaari.