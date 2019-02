Gross WRC-autost: pisikeste asjade muutmine annab väga kõvasti tunda

Kõnealune Ford Fiesta WRC võistlusmasin on kokku osalenud üheksal MM-rallil – kaheksal korral mullu Mads Östbergi roolimise all, tänavu Rootsis roolis seda aga Henning Solberg. Summadest rallimaailmas üldiselt ei räägita, aga masina eelmine omanik Östberg soovis seda kevadel müüa 580 000 euro eest. Teadaolevalt on see ainus erakätes olev kõige värskema põlvkonna WRC-auto.

«Sellel autol annab igasugusute pisikeste asjade muutmine annab väga kõvasti tunda. On näha, et tase on nii kõva ja see auto on maailmatasemel. Eelmisel autol oli kõik nagu lihtsam. Siin on võimalusi kindlasti tohutult rohkem, testikilomeetreid on selleks ehk liiga vähe, et neid kõiki proovida ja läbi sõeluda. Oleme andnud optimaalse lahenduse, et võiks olla mõnus.»