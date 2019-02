Klubi leitud: Tamm läheb koondisekaaslasele seltsi

Jaanuaris tunnistas Tamm, et huvi on tema vastu tuntud paljude klubide poolt ja läbirääkimised käisid neist mitmega. Kuivõrd praegu tehti lühiajaline laenuleping, võib eeldada, et Flora loodab mängija lõplikult maha müüa suvel, kui üleminekuturgudel käib võrreldes talvise aknaga aktiivsem elu.