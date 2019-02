Siim-Sander Vene eksklusiivintervjuus: loodan, et minu karjääris tuleb veel päev, mil koondis taas mõnel suurturniiril osaleb

28-aastane Vene liitus Gran Canariaga detsembris ning viis jaanuari lõpus Euroopa tugevaimas korvpallisarjas ehk Euroliigas Podgorica vastu oma punktirekordi 16ni. Tõsi, just nagu ilm saare põhja- ja lõunaosa vahel erineb väikestest vahemaadest hoolimata väga selgelt, on ka Venel tulnud uues klubis lühikese aja jooksul ette vastandlikke kogemusi.

Istume Venega maha Las Palmase 36 000 pealtvaatajat mahutaval jalgpallistaadionil, kui väljakuperemehed võõrustavad esmaspäeva hilisõhtul Hispaania esiliigamängus Real Zaragozat. «Oi kuidas tahaks vahel vutti mängida,» lähevad Vene silmad põlema, kui kõlab mängu avavile. Pole ka ime, sest tugevast korvpallitaustast hoolimata oli just hoovijalgpall see ala, millega tulevane tippmängija lapsepõlves Mustamäe paneelmajade vahel lapsena enamiku suveõhtuid sisustas. Intervjuu möödub linnulennul ning kui lõpptulemus 1:1 kohalikke ei rahulda, siis nii mõnigi spordisõber saab leevendust sellest, et pärast mängu saare edukaima pallimänguala kahemeetrist mängijat märkab ja temaga pildi teha saab.