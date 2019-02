Eilses matšis Ukrainaga prooviti paarismängus uut kooslust, kus Eesti oli üles andnud Valeria Gorlatši ja Jelena Malõgina. «Kindlasti tahtis naiskonna kapten Marten Tamla näha Gorlatši ja Malõgina koostööd. Seda just võistlussituatsioonis, sest treeningutel on seda variatsiooni kindlasti proovitud,» ütles tenniseekspert Toomas Kuum. «Kuigi see mäng enam midagi ei otsustanud, sai Tamla kõigist tüdrukutest ülevaate just paarismängu võistlusolukorras,» lisas Kuum.